Kırklareli'nde bilirkişilik temel eğitimi düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince hukuk fakültesi binasında gerçekleştirilen eğitime 23 kursiyer katıldı.

Eğitimde, bilirkişilik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgiler, yargılama ve ispat hukukuna ilişkin temel kavramlar, bilirkişilik kavramı, bilirkişi incelemesinin usul ve esasları ile rapor yazımına yönelik uygulamalar anlatıldı.

Eğitim ardından Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, kursiyerlere sertifikalarını verdi.