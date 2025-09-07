Kırklareli'nde Bilirkişilik Temel Eğitimi Düzenlendi
Kırklareli Üniversitesi, hukuk fakültesi binasında 23 kursiyerle bilirkişilik temel eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimde bilirkişilik görevi için gereken teorik ve pratik bilgiler ile rapor yazımına ilişkin uygulamalar anlatıldı.
Kırklareli'nde bilirkişilik temel eğitimi düzenlendi.
Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince hukuk fakültesi binasında gerçekleştirilen eğitime 23 kursiyer katıldı.
Eğitimde, bilirkişilik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgiler, yargılama ve ispat hukukuna ilişkin temel kavramlar, bilirkişilik kavramı, bilirkişi incelemesinin usul ve esasları ile rapor yazımına yönelik uygulamalar anlatıldı.
Eğitim ardından Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, kursiyerlere sertifikalarını verdi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel