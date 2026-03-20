Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

Kırklareli'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Uğur Turan, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda, bayramların yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedesteni olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Turan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri minnetle yad ettiğini kaydetti.

Bayramlarda büyüklerin ziyaret edilip, küçükleri sevindirmek, ihtiyaç sahiplerini hatırlamak ve kırgınlıkları geride bırakmak gerektiğini anlatan Turan, "Bu bayramın da sevgi, saygı ve hoşgörünün daha da güçlendiği; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekiştiği bir bayram olmasını temenni ediyorum." dedi.

Törene, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.