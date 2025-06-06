Kırklareli'nde Bayram Namazı Coşkuyla Kutlandı

Kırklareli'nde Bayram Namazı Coşkuyla Kutlandı
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Kırklareli'nde Bayram Namazı Coşkuyla Kutlandı
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Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde camileri dolduran vatandaşlar, teşrik tekbirleri ile bayram namazını eda etti. İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaazında kurbanlık hayvanların kesimi ve dağıtımı hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nde bayram namazı coşkuyla eda edildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar teşrik tekbirleri eşliğinde birbirleriyle bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, namazın ardından teşrik tekbirleri okudu, dualar etti. Bayram namazı öncesi Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. Eviş, vaazda kurbanlık hayvanların kesimi ve dağıtımına ilişkin cemaate bilgi verdi.

Namazlarını kılan vatandaşlar birbirileriyle bayramlaşmanın sevincini sevincini yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Güncel
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