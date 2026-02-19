Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele Konferansı düzenlendi
Kırklareli'nde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Konferansı'nda, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği'nden katılan komiser Teoman Doğu, bağımlılık ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Yücepur, gençlerin bağımlılıklardan uzak durmaları gerektiğini vurguladı.
Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele Konferansı gerçekleştirildi.
Ülkü Ocakları Başkanlığınca, İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğinde görevli komiser Teoman Doğu tarafından katılımcılara bağımlılıkla ilgili bilgi verildi.
Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Yücepur, bağımlılık konusunda tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Yücepur, gençlerin bağımlılıklardan uzak durması için gayret edeceklerini vurguladı.
Kaynak: AA " / " + Özgün Tiran -