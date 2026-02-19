Haberler

Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele Konferansı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Konferansı'nda, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği'nden katılan komiser Teoman Doğu, bağımlılık ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Yücepur, gençlerin bağımlılıklardan uzak durmaları gerektiğini vurguladı.

Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele Konferansı gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Başkanlığınca, İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğinde görevli komiser Teoman Doğu tarafından katılımcılara bağımlılıkla ilgili bilgi verildi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Yücepur, bağımlılık konusunda tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yücepur, gençlerin bağımlılıklardan uzak durması için gayret edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA " / " + Özgün Tiran -
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor
2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme

2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Ünlü isim 'Atatürk: Entelektüel Biyografi' kitabını satın aldı

Satın aldığı kitabı görenler çok şaşırdı
Akılalmaz olay! Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı

Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor
Ronaldo'nun eski sevgilisinden yıllar sonra gelen itiraf: Bana çok para teklif edildi

Dünya yıldızının eski sevgilisinden yıllar sonra gelen itiraf: Bana...
Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti

Görüntüler infial yaratmıştı! Ahırdaki işkencede yeni gelişme