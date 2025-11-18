Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele İçin Metruk Binalar Tespit Edildi
Kırklareli'nde bağımlılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında toplanan koordine kurulu üyeleri, kentteki metruk binaları tespit ederek rapor hazırlayacak.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında bir araya gelen İl Koordinasyon Kurulu Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu üyeleri saha incelemesinde bulundu.
Kurul üyeleri kentte metruk binaları tespit etti.
Bu kapsamda hazırlanacak rapor İl Koordinasyon Kurulu'na sunulacak.
