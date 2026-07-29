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Kırklareli'nde atık yağ fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde atık yağ fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, atık yağ fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, atık yağ fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Evrensekiz beldesindeki bir atık yağ fabrikasının bahçesindeki kimyasal maddelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fabrika bahçesinde başlayan yangın, tel örgü dışındaki otluk alana da sıçradı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda yangın söndürüldü.

Yangında fabrikanın bahçesinde bulunan çeşitli malzemeler zarar gördü.

Evrensekiz Belediye Başkanı Birol Özbay, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA
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