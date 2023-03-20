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Kırklareli'nde aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Kırklareli'nde "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "ailenin korunması kanununa muhalefet" suçlarından aranma kaydı olan zanlı tutuklandı.

Kırklareli'nde "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "ailenin korunması kanununa muhalefet" suçlarından aranma kaydı olan zanlı tutuklandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde asayiş denetiminde bulundu.

Denetimlerde durdurulan bir otomobil sürücüsü T.G'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "ailenin korunması kanununa muhalefet" suçlarından aranama kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheli T.G'nin 12 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, Lüleburgaz Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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