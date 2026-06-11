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Kırklareli'nde Anneler Derneğince birlik ve beraberlik etkinliği düzenlendi

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Türk Anneler Derneği Kırklareli Şubesi, birlik ve beraberlik etkinliği düzenledi. Şube Başkanı Hülya Koyuncu, annelerin değerine vurgu yaparak etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirtti.

Türk Anneler Derneği Kırklareli Şubesince birlik ve beraberlik etkinliği gerçekleştirildi.

Anneler Derneği Şube Başkanı Hülya Koyuncu, bir restoranda düzenlenen programda, birlik ve beraberlik etkinliğini her yıl geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Annelerin çok değerli olduğunu ifade eden Koyuncu, annelerin değerinin her zaman bilinmesi, hatırlanması ve unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Anneler Derneği olarak her zaman annelere, çocuklara ve gençlere destek olmanın gayreti içinde bulunduklarını dile getiren Koyuncu, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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