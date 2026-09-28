Kırklareli'nde aile hekimlerine yönelik anne ve bebek sağlığı eğitimi verildi

Kırklareli'nde aile hekimlerine yönelik anne ve bebek sağlığı eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde İl Sağlık Müdürlüğünce "Gebelik, Kadın ve Anne Sağlığı" eğitimi düzenlendi ve aile hekimleri katıldı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzmanları, gebelik sürecinde anne ve bebek sağlığının korunması ile tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.
Kırklareli'nde "Gebelik, Kadın ve Anne Sağlığı" eğitimi düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitime aile hekimleri katıldı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları Dr. Konul Mehdiyeva ve Ayşenur Çelik Bilgiç, eğitimde, gebelik sürecinde anne ve bebek sağlığının korunması, kadın ile anne sağlığına ilişkin güncel yaklaşımlar, tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.
Ayrıca, gebelik sürecinde anne ve bebek sağlığının korunması, kadın ile anne sağlığına ilişkin güncel yaklaşımlar, tanı ve tedavi süreçleri anlatıldı.