Haberler

Kırklareli'nde aile hekimlerine yönelik anne ve bebek sağlığı eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde aile hekimlerine yönelik anne ve bebek sağlığı eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde İl Sağlık Müdürlüğünce "Gebelik, Kadın ve Anne Sağlığı" eğitimi düzenlendi ve aile hekimleri katıldı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzmanları, gebelik sürecinde anne ve bebek sağlığının korunması ile tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nde "Gebelik, Kadın ve Anne Sağlığı" eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitime aile hekimleri katıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları Dr. Konul Mehdiyeva ve Ayşenur Çelik Bilgiç, eğitimde, gebelik sürecinde anne ve bebek sağlığının korunması, kadın ile anne sağlığına ilişkin güncel yaklaşımlar, tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, gebelik sürecinde anne ve bebek sağlığının korunması, kadın ile anne sağlığına ilişkin güncel yaklaşımlar, tanı ve tedavi süreçleri anlatıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
İntihara kalkıştı, kendini ihbar etti! Polisle pazarlığa tutuştu

İntihara kalkıştı, kendini ihbar etti! Ekiplerle pazarlığı bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin toryum hazinesi 4 bin yıl yetebilir! Eskişehir'de 258 taşınmaza acele kamulaştırma

4 bin yıl yetebilecek hazine! 258 taşınmaz kamulaştırılıyor
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler

Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme!

Yunan basınında Türkiye için skandal savaş senaryosu

Komşuda skandal plan! Hedefte Türkiye var
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı

Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme! Bin metre uzağında bulundular
İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit

İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit
İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti

Buharlaşan patatesler müdür, kaymakam ve başsavcının başını yedi

Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur

Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur