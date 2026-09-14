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Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri başladı

Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri başladı
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Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hüsnü Güngör Akarca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törene, meslek odası temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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