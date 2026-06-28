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Kırklareli'nde ağaca kasti zarar veren kişi hakkında soruşturma başlatıldı

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Kırklareli'nde kaldırımda dikili bir ağacı sallayıp asılarak kıran 14 yaşındaki R.C. hakkında kamu malına zarar verme suçundan soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nde kaldırımda dikili bir ağaca zarar veren kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karakaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir ağacın tahrip edilerek kırıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma yürüttü.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin R.C. (14) olduğunu tespit etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli çocuk hakkında kamu malına zarar verme suçundan soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, caddede dikili olan ağaçlardan birini önce ileri geri sallayan şüpheli, daha sonra asılarak ağacı kırdı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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