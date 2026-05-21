Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali renkli görüntülerle başladı

Kırklareli'nde bu yıl 32'ncisi düzenlenen Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni, kortej yürüyüşü ve kakava ateşinin yakılmasıyla başladı. Festivale Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, vali, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KIRKLARELİ'de bu yıl 32'ncisi düzenlenen Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni renkli görüntüler ve kakava ateşinin yakılmasıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak ile vatandaşlar katıldı. Karagöz Parkı önünde başlayan kortej Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak Bulvarları ile İstasyon Caddesi güzergahını takip ederek Millet Bahçesi'ne geldi. Yürüyüş sırasında ekipler gösteriler yaptı, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Festival alanında yapılan dans gösterisinin ardından Vali Uğur Turan konuşma yaptı. Turan, Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan önemli bir medeniyet köprüsü olduğunu ifade ederek, "Bu kadim topraklar, farklı kültürlerin yüzyıllardır kardeşlik içerisinde yaşadığı sevginin, saygının ve dayanışmanın hayat bulduğu müstesna bir coğrafyadır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, kültürel değerlerin buluşturmasına önem verdiklerini belirterek, "Bakanlık olarak geleneksel sanatların korunmasına, sanatçıların desteklenmesine ve gençlerin kültürel değerlerle buluşturulmasına önem veriyoruz. Geleneksel sanatların gelecek kuşaklara aktarılması için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Mumcu, kültürel sanatçıların emeğini gelecek yansıtılmasının önemine değinerek "Kültürümüzün taşıyıcısı olan sanatçılarımızı emeğini yaşatmayı, kadim değerlerimizin güçlü bir şekilde geleceğe yansıtmayı önemli bir vazife olarak görüyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Bulut ise Kakava'nın bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandığını ifade etti. Konuşmaların ardından dev Kakava ateşi yakılarak, festival başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

