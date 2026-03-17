Kırklareli'nde 3 yaşındaki Gülsu'nun okuduğu 'Bayrak' şiiri sosyal medyada milyonlara ulaştı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 3 yaşındaki Gülsu Işıl Korkmaz'ın bir köy okulunda "Bayrak" şiirini okuduğu görüntüler, sosyal medyada yaklaşık 2,5 milyon kez izlenerek büyük beğeni topladı.

Sergen İlkokulu'nda İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla öğrencilerden "Bayrak" şiirini ezberlemeleri istendi.

Üçüncü sınıf öğrencisi Mutlucan Korkmaz, "Bayrak şairi" olarak anılan Arif Nihat Asya'nın dizelerini evde sesli şekilde okumaya başladı.

Okul öncesi sınıfında eğitim gören 3 yaşındaki kız kardeşi Gülsu Işıl da ağabeyini dinleyerek şiirin bir bölümünü ezberledi.

Okulda düzenlenen törenin ardından öğretmeni, Gülsu Işıl'dan da şiiri topluluk önünde okumasını istedi.

Küçük kızın içtenlikle seslendirdiği "Bayrak" şiiri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük alkış aldı.

Okul yönetimince kayda alınan görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Aynı okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan baba Mutlu Korkmaz, AA muhabirine, kızının sahnedeki performansını izlerken büyük gurur yaşadığını söyledi.

Kızının okuduğu şiirin sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendiğini anlatan Korkmaz, "Kızım abisinden duyduğu şiiri ezberlemiş. Biz 1989 göçmeniyiz, Bulgaristan Türk'üyüz. Vatan ve bayrak bizim için çok farklı, her şeyden önce gelir. Bu duyguyu çocuklarıma da aktarmaya çalıştım. Oğlum şiiri okurken gururlandım, kızım sahneye çıkınca mutluluktan gözlerim doldu. Her ikisiyle de gurur duyuyorum." diye konuştu.

Anne Yasemin Korkmaz ise kızının performansından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Korkmaz, "Böyle bir şeyi açıkçası beklemiyorduk. Abisi evde şiiri o kadar duygulu, o kadar içten okuyordu ki, bu duygusu kızımıza da yansımış. Kızım sahneye çıkınca bu kadarını beklemiyorduk, çok şaşırdık. Ben de ağladım." ifadelerini kullandı.

Mutlucan Korkmaz da kardeşinin şiiri yürekten okuduğunu belirterek, onunla gurur duyduğunu kaydetti.

Vali Turan, öğrencileri makamında ağırladı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şiiriyle beğeni toplayan Korkmaz kardeşleri makamında kabul etti.

Mutlucan ve Gülsu Işıl Korkmaz, burada "Bayrak" şiirini bir kez daha okudu.

Vali Turan, çok duygulandığını belirterek, kardeşleri kutladı ve kendilerine kitap ile oyuncak hediye etti.

Ziyarette, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Sergen İlkokulu Müdürü Şaban Demir, okul öncesi öğretmeni Aylin Güle ve öğrencilerin ailesi de hazır bulundu.