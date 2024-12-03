Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi

Türkiye'nin 12 gündür takip ettiği davada 10 isme daha tutuklama talebi

 Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı

Kürsüde eline verilen kağıdı kameralar önünde yırttı

 Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?

Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü

Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Töreni Düzenlendi

Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen törende Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı İsmail Koçak, engellilere saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Koçak, engellilerin yaşamın önemli bir parçası olduğunu ve herkesin engelli adayı olduğunu belirtti.

Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı İsmail Koçak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Koçak, engellilere her gün gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Engellilerin sorunlarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Koçak, engellilerin yaşamın çok önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Koçak, herkesin engelli adayı olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından törene katılan engeliler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
img

Wanda'nın bütün kirli çamaşırlarını ortaya serdi
img

Yeni işi ve alacağı para belli oldu
img

Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Salı hangi diziler var? 3 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Aralık günün maçları nereden izlenir? Belgrad Ormanı imara açılıyor iddiası doğru mu? DMM açıkladı 4 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Başak, İkizler, Balık burcu yorumu! 4 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.