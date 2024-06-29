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Kırklareli'nde 20 yıllık evlat hasreti sona erdi

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Kırklareli'nde Hatice ve Onur Deyrin çiftinin 20 yıllık evlat hasretleri koruyucu aile oldukları Aras ile sona erdi. Çift, çocukları olmadığı için koruyucu aile olmaya karar verdi ve 4 yaşındaki Aras'ı koruyucu aileleri olarak kabul ettiler. Deyrin çifti, Aras ile tanıştıklarında büyük bir mutluluk yaşadıklarını ve evlerine neşe ve huzur geldiğini belirtti. Ayrıca, imkanı olan herkesin koruyucu aile olmasını önerdiler.

Kırklareli'nde Hatice ve Onur Deyrin çiftinin 20 yıllık evlat hasretleri koruyucu aile oldukları Aras ile sona erdi.

2004 yılında evlenen Deyrin çifti, koruyucu aile olmaya karar vererek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu. Başvuruları iki ay önce uygun görülen çift, 4 yaşındaki Aras'ın koruyucu ailesi oldu.

"Bu mutluluğu tarif edemiyorum"

Hatice Deyrin, AA muhabirine, eşiyle birlikte 2 yıl önce koruyucu aile olmaya karar verdiklerini söyledi.

Çocuklarının olmadığını anlatan Deyrin, bu nedenle bir çocuğun hayatına dokunmak istediklerini kaydetti.

Çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Deyrin, "Bu mutluluğu tarif edemiyorum. Farklı bir duygu." dedi.

Koruyucu aile olduktan sonra evlerine neşe ve huzur geldiğini vurgulayan Deyrin, hayatlarının düzene girdiğini anlattı.

Aras ile ilk tanışmalarında farklı duygular hissettiklerini ifade eden Deyrin, şunları dile getirdi:

"İlk tanışmamız muhteşemdi, heyecanlıydık, 'Nasıl olacak?' diye. Karışık duygular içerisindeydik. Aras yanımıza geldi, koşarak omuzumda 30 saniye yattı ilk buluşmamızda. Sarıldı öptü, biz onu öptük, hep birlikteymişiz gibi oldu. Aras'la ilk tanıştığımda onu kalbimde hep hissettim, annelik böyle bir şey olsa gerek. Aras evimize geldi, oğlumuz oldu. Bu duygu tarif edilemeyecek kadar güzel. Tek bir çocuk değil keşke birçok çocuğun koruyucu ailesi olabilsek."

İmkanı olan herkesin koruyucu aile olmasını öneren Deyrin, her çocuğun bir aile ortamında büyümesi gerektiğini anlattı.

"Evimize bereket geldi, ses geldi"

Onur Deyrin ise çocuk sahibi olmayı çok istediklerini ve bu hasretlerini koruyucu aile olarak giderdiklerini belirtti.

Aras ile birbirlerine çok kısa bir sürede alıştıklarını bildiren Deyrin, "Aras çok güzel bir çocuk. Spor yapıyor, basketbol oynuyoruz, boyama yapıyoruz, geziyoruz. Evimize bereket geldi, ses geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Hatice Çocuk Yaşam Güncel Haberler

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