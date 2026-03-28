Haberler

Kırklareli'nde 20. Bölgesel Ortopedik Onkoloji Eğitim Toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde düzenlenen toplantıda, tütünle mücadele ve önleyici sağlık hizmetlerinin önemi vurgulandı.

20. Bölgesel Ortopedik Onkoloji Eğitim Toplantısı Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesince, İl Sağlık Müdürlüğü Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, bu tür toplantıların önemli olduğunu söyledi.

Bazı hastalıkların önlenebilmesi için tütünle mücadelenin önemine değinen Cerit, bu konuda çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Cerit, tütün ile mücadelenin ülke ekonomisine de ciddi zararlarının olduğunu ifade etti.

Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Kömür de, toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şube Başkanı Prof. Dr. Harzem Özger tarafından sunum yapıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

