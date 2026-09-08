Kırklareli'nde 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırklareli'nde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.P'nin bulunduğu adresi tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA