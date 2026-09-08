Haberler

Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir

Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir Haber Videosunu İzle
Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbide Dusan Vlahovic ile Milan Skriniar arasında yaşanan gerginliğin ardından gözler TFF'ye çevrildi. İncelenen görüntülerde Skriniar'ın da Vlahovic'e orta parmak hareketi yaptığı belirtilirken, Sırp golcünün PFDK'ya sevk edilmesi halinde bu hareketin tahrik unsuru olarak değerlendirilerek cezada indirime yol açabileceği öne sürüldü. Skriniar'ın da PFDK'ya sevk edilme ihtimali bulunuyor.

  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Milan Skriniar'ın da Vlahovic'e orta parmak hareketi yaptığı görüntülerde tespit edildi.
  • Vlahovic'in PFDK'ya sevk edilmesi halinde TFF Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında 2 ila 5 maç arası men cezası alabileceği belirtiliyor.
  • Skriniar'ın hareketinin tahrik unsuru olarak değerlendirilmesi halinde Vlahovic'in cezasında indirime neden olabileceği öne sürülüyor.

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından Dusan Vlahovic ile Milan Skriniar arasında yaşanan gerginlik tartışılmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı karşılaşmada Vlahovic'in Skriniar'a yaptığı el hareketinin ardından Sırp golcünün PFDK'ya sevk edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.

SKRINIAR'IN DA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Derbinin ardından incelenen görüntülerde Milan Skriniar'ın da Vlahovic'e orta parmak hareketi yaptığı belirtildi. Bu gelişmenin Vlahovic hakkında verilebilecek olası cezayı da etkileyebileceği ifade edildi. Beşiktaşlı futbolcunun PFDK'ya sevk edilmesi halinde Skriniar'ın hareketinin tahrik unsuru olarak değerlendirilerek cezada indirime neden olabileceği öne sürüldü.

2 İLA 5 MAÇ CEZA GÜNDEMDE

Vlahovic'in TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında PFDK'ya sevk edilmesi halinde 2 ila 5 maç arasında men cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Ancak Skriniar'ın Vlahovic'e yönelik hareketinin de görüntülerde tespit edilmesi, olası cezanın belirlenmesinde önemli bir ayrıntı olarak değerlendiriliyor.

MEIRELES ÖRNEĞİ EMSAL OLMAYABİLİR

Fenerbahçe cephesinde daha önce benzer bir hareket nedeniyle ceza alan Raul Meireles örneği üzerinden Vlahovic'e de yaptırım uygulanması beklentisi bulunuyor.

Ancak Meireles'in söz konusu hareketinin bir hakeme yönelik olması nedeniyle iki olayın aynı kapsamda değerlendirilmeyebileceği belirtiliyor.

SKRINIAR DA PFDK'YA SEVK EDİLEBİLİR

TFF Hukuk Müşavirliği'nin derbi görüntülerini incelemeyi sürdürdüğü ve Vlahovic ile Skriniar hakkında PFDK'ya sevk kararı verilip verilmeyeceğinin netleşmesinin beklendiği ifade edildi. Bu nedenle gözler TFF'nin açıklayacağı PFDK sevklerine çevrildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar günü! Atlas Çağlayan'ın katili için istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar günü
Suudi Arabistan, Husilerin ülkeye yönelik saldırılarında 73 kişinin yaralandığını bildirdi

Husiler Suudi Arabistan'ı vurdu! 4 kentte 73 kişi yaralandı
Orman yangınlarında son durum: 3 noktadan iyi haber geldi

Alevlerle dev mücadele! Orman yangınlarında son durum açıklandı
Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba

Kerem'in maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba
Kilis'te AK Parti il başkanına ait olduğu iddia edilen ses kaydı siyaset kulislerini karıştırdı

Sızdırılan ses kaydı şehri karıştırdI
Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü

Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi