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Kırklareli'nde hafızlık icazet töreni yapıldı

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Kırklareli Müftülüğünce düzenlenen törende, hafızlık eğitimini tamamlayan 10 öğrenciye icazet belgeleri takdim edildi. Vali Uğur Turan, hafızların milletin manevi değerlerini yaşatacak kıymetli emanetler olduğunu vurguladı.

Kırklareli Müftülüğünce hafızlık icazet töreni düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Kırklareli Merkez Şefik Kadriye Erkan ve Babaeski Hafızlık Kız Kur'an kurslarından mezun olan 10 hafız katıldı.

Program Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer ve Müezzin Hafız Rıdvan Akbaş'ın Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.

Daha sonra hafızlık eğitimini tamamlayan 10 öğrenciye icazet belgesi verildi.

Vali Uğur Turan, konuşmasında, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde yetişen hafızların milletin manevi değerlerini yaşatacak ilim, ahlak ve hikmetle geleceğe yön verecek en kıymetli emanetler olduğunu belirtti.

Hafızlık icazetini tamamlayan öğrencileri tebrik eden Turan, hafızların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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