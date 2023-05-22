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Kırklareli milletvekilleri mazbatalarını aldı

Kırklareli milletvekilleri mazbatalarını aldı

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Kırklareli milletvekilleri mazbatalarını aldı.

Kırklareli milletvekilleri mazbatalarını aldı.

Ak Parti'den milletvekili seçilen Ahmet Gökhan Sarıçam, mazbatasını almak için Kırklareli Adliyesine partililerle geldi.

Mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Alihan Orhan'dan alan Sarıçam, uzun bir maratonu geride bıraktıklarını söyledi.

Seçimde oyunu düşürmeyen bir parti olduklarını ifade eden Sarıçam, 21 yıldır seçmenleriyle çalışmanın karşılığını aldıklarını belirtti.

Gururlu olduklarını ifade eden Sarıçam, "Aldığımız bu seçimi sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti camiasına hediye ettik. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha fazla çalışarak Kırklareli'nden ikinci ve üçüncü sıra milletvekili adaylarımızı da birer milletvekili olarak kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun için yolumuza gece gündüz çalışarak devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP milletvekilleri Vecdi Gündoğdu ve Fahri Özkan da mazbataların aldı.

Gündoğdu, seçimlerin Kırklareli'ne ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Daha çok çalışarak partiye daha çok hizmet edeceklerini aktaran Gündoğdu, "CHP'ye en çok oyun çıktığı iller arasında yer aldık. Kırklareli bu anlamda partisine oyunu arttıran bir il. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Milletvekili Kırklareli AK Parti Güncel Haberler

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