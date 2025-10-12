Haberler

Kırklareli Millet Bahçesi'nde Çevre Düzenlemesi Başlatıldı
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Millet Bahçesi'nde yapılan çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi. Bahçenin, Kırklareli'ye yakışır bir görünüme kavuşturulacağını ifade eden Bulut, vatandaşları bahçeyi korumaya çağırdı.

Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde çevre düzenlemesi başlatıldı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, yürütülen çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Bulut, Millet Bahçesi'nin canlı ve bakımlı olacağını belirtti.

Millet Bahçesi'nin vatandaşların daha konforlu ve huzurlu vakit geçirebildiği bir alan olduğunu ifade eden Bulut, alanın Kırklareli'ne yakışır bir görünüme kazandırılacağını söyledi.

Herkesin Millet Bahçesi'ni korumak için elinden geleni yapması gerektiğini aktaran Bulut, "Bugün Millet Bahçe'mizde devam eden düzenleme ve bakım çalışmalarımızı denetledik. Emek veren çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Her şey daha yaşanır bir Kırklareli için." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
