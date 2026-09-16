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Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz ilçesinin Kocatarla köyünde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli, İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, Kocatarla köyünde kiraladıkları çiftlikte yetiştirdikleri skunk fidelerini meralık alanlara ektikleri tespit edildi.

Aramalarda mera arazisine ekilmiş halde 370 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler ekiplerce sökülerek imha edildi.

Kaynak: AA
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