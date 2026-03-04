Haberler

Kırklareli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran Hasan Ü, kendisini telefonla arayan kişilerin kredi kartı aidatı ve sigorta geri ödemesi vaadiyle 2 milyon lira dolandırdığını belirterek şikayette bulundu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu suça karıştığı belirlenen 5 şüpheli tespit edildi.

Kırklareli, Denizli, Hatay ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu

İsrail gece yarısı kabusu yaşadı! Hipersonik füzelerle vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.