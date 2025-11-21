Haberler

Kırklareli Merkezli 'Daltonlar' Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama

Kırklareli Merkezli 'Daltonlar' Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama
Güncelleme:
Kırklareli merkezli 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklandı. Örgüt lideri ve yöneticilerinin yanı sıra ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

KIRKLARELİ merkezli 4 ilde 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün üyeleri olarak kendilerini tanıtan şüphelilere yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri müdürlüklerinin ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il merkezinde, 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Örgüte üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Olası kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'İş yeri kurşunlama', 'Şantaj', 'İftira', 'Tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Tehdit', 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün Kırklareli merkezindeki üyeleri olarak kendilerini tanıttığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kırklareli, Giresun, İstanbul ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Gözaltına alınanlar arasında örgüt lideri B.Y. ile örgüt yöneticisi R.D.K.'nin de bulunduğu belirtildi. Ayrıca B.Y.'nin 7 ayrı suçtan toplam 3 yıl, R.D.K.'nin ise çeşitli suçlardan toplam 13 yıl hapis cezası olduğu bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız 10 tabanca, 24 fişek, 1 tüfek, 8 bıçak, muşta, kar maskesi, 100 gram sentetik bonzai, 1 gram kokain, uyuşturucu hap, 5 gram uyuşturucu ile 10 bin 170 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından salı günü adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine serbest bırakılan şüpheliler yeniden gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 6'sı daha tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda tutuklu sayısı da 10'a yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
