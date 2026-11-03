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Kırklareli merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Kırklareli merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Babaeski Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden, 3'ü tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Babaeski Adliyesine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince 3 şüpheli tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Antalya, Isparta, Karabük, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin mağdurlardan yaklaşık 4 milyon lira ile 1 milyon 600 bin lira değerinde ziynet eşyası temin ettikleri belirlenmişti.

Kaynak: AA
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