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Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 24 kişiye işlem başlatıldı

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İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda hesaplarında 2 milyar 155 milyon lira hareketlilik bulunan 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ve suç gelirinin nakline aracılık ettiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde "yasa dışı bahis" suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar 155 milyon lira para hareketliliği bulunan 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Çalışmanın Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırklareli merkezli İstanbul, Zonguldak, Niğde, Eskişehir, Rize ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA
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