Kırklareli Kofçaz'da yoğun kar nedeniyle eğitime 30 Kasım'da ara verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında 30 Kasım'da eğitime ara verildi. Aynı gün kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma riski dolayısıyla ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Kasım'da ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA