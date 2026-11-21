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Kırklareli'nde fiziksel aktivite alışkanlığını yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlenen "Mahallemde Hareket Var" etkinliği gerçekleştirildi.

Kavaklı beldesinde belediye düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aylin Can, Belediye Başkanı Ufuk İn, İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.

Müzik eşliğinde yapılan programda, düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine ve sporun günlük hayatın bir parçası haline getirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Can, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek sağlıklı, hareketli ve huzurlu bir yaşam temennisinde bulundu.

Kaynak: AA