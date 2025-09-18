Kırklareli İl Jandarma Komutanı Eskitürk’e Ziyaretler ve Çevre Denetimleri

Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'e ziyaretler sürüyor.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile Pehlivanköy Kaymakamı Emre Yıldız Eskitürk'ü makamında ziyaret etti.

Eskitürk, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'nin huzur ve refahı için sorumluluk alanlarında tüm jandarma personelinin özveriyle çalıştığını belirtti.

Çevreyi kirlettiği iddiasıyla 3 kişiye ceza uygulandı

Lüleburgaz'da boş araziye atık bıraktığı iddiasıyla 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bir kişinin Dr. Ferit Eczacıbaşı Caddesi'nde boş bir araziye kamyonetle çeşitli atıklar döktüğü, iki kişinin de Umurca köprüsü yakınlarında araziye içecek kutusu attığını tespit etti.

Çevre kirliliğine neden olduğu iddiasıyla 3 kişiye, toplamda 125 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırklareli Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Hukuk Fakültesinde akademik yıl açılış töreni gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, fakülte binasında düzenlenen törende 2025-2026 eğitim, öğretim yılı güz döneminin hayırlı olmasını diledi.

Eğitim ve öğretim yılının heyecanla başladığını ifade eden Ak, üniversitelerinin hızla büyüyerek, gelişmeye devam edeceğini kaydetti.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mithat Güneş de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ilk ders İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yavuz tarafından verildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, incelemede bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yeni şantiye alanında incelemede bulundu.

Vali Mustafa Yaman Spor Tesisleri yanında bulunan alanı gezen Bulut, yetkililerden bilgi aldı.

Bulut, kentin geleceği için her yatırımın titizlikle planlandığını belirtti.

Bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Bulut, yeni şantiye alanının en kısa sürede faaliyete geçirileceğini kaydetti.