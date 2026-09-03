Kırklareli İl Genel Meclisi Eylül Toplantısı Yapıldı
Kırklareli İl Genel Meclisi eylül ayı ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda tutanak özeti okundu, 657 sayılı Kanun gereği dolu kadro değişikliği teklifi kabul edildi ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.
Kırklareli İl Genel Meclisinin eylül ayının ikinci toplantısı yapıldı.
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, son birleşime ait tutanak özeti okundu.
Toplantıda ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince dolu kadro değişikliği yapılması teklifi kabul edildi.
Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.
Kaynak: AA