Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim Toplantısı Gerçekleşti
Kırklareli İl Genel Meclisi, Ekim ayı toplantılarına Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında başladı. Toplantıda, Babaeski'deki arıcılara yönelik yüzde 50 hibe destekli kovan alım önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen birleşimde, eylül ayı son toplantısına ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda, meclis üyeleri Sezgin Aran, Ahmet Küçük ve Yasin Kahraman tarafından verilen, Babaeski'de arıcılık birliğine kayıtlı üreticilere yüzde 50 hibe destekli kovan alımına yönelik önerge gündeme alındı. Buna göre, 500 bin liralık ödeneğin tarım hizmetleri tertibinden alınarak Babaeski Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Başkanı Geriş, tarıma yönelik her yatırım ve desteğin bölge için önemli olduğuna işaret ederek, "Meclis olarak tarım ve hayvancılığa katkı sunuyoruz. Bu desteğin arıcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Toplantıda ayrıca kent merkezine bağlı Eriklice ile Pehlivanköy ilçesine bağlı Doğanca köylerinin yerleşik alanlarının yeniden tespit edilmesine ilişkin gündem maddeleri İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
