Kırklareli İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantıları Devam Ediyor

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Kırklareli İl Genel Meclisi, Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özetini oyladı ve İl Özel İdaresi ek binası için hazırlanan raporu kabul etti.

Kırklareli İl Genel Meclisi, ağustos ayı toplantıları sürüyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Ardından Plan ve Bütçe Komisyonunun İl Özel İdaresi ek binası yapılması için hazırlanan rapor okundu. Ek bina yapılması için sunulan rapor kabul edildi.

Ardından diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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