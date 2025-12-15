Kırklareli İl Encümeni toplandı
Kırklareli İl Encümeni, Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı. Kamu hizmetlerinin etkinliği vurgulandı ve encümen üyelerine başarı dilekleri iletildi.
Kırklareli İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Kamu hizmetlerinin etkinliğini önemsediklerini ifade eden Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
Turan, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel