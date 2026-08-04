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Kırklareli İl Encümen Toplantısı Yapıldı

Kırklareli İl Encümen Toplantısı Yapıldı
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Kırklareli İl Encümeni Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, kentin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar, devam eden yatırım ve hizmetler değerlendirildi.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Vali Turan, alınan kararların Kırklareli'ne hayırlı olmasını temenni etti.

Turan, toplantıya katılan encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA
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