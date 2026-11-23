Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kırklareli İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Yücepur'u makamında kabul etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yücepur ve beraberindeki heyet, Çakır'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yücepur ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaymakam Balaban'dan Engelli Bakım Merkezine ziyaret

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Mete Engelli Bakım Merkezi'ni??????? ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bakım merkezini gezen Balaban, sunulan hizmetlerin işleyişi hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Odaları ve ortak yaşam alanlarını inceleyen Balaban, merkezde kalan vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi.

Balaban, iletilen taleplerin en kısa sürede yerine getirilmesi için ilgililere talimat verdi.

Kaynak: AA