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Kırklareli İğneada'da traktörüyle denize düşen 77 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

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Kırklareli İğneada'da traktörüyle denize düşen 77 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
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Kırklareli Demirköy'e bağlı İğneada'daki Limanköy'de tarlasını süren 77 yaşındaki sürücünün traktörü kontrolden çıkıp kayalıklardan denize düştü. Denizden çıkarılan sürücünün öldüğü belirlendi, cenazesi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde traktörüyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Limanköy'de tarlasını süren Davut Demircan (77) yönetimindeki traktör, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak deniz kıyısındaki kayalıklardan suya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce denizden çıkarılan Demircan'ın, yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Demircan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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