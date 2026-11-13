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Kırklareli Huzurevi'nde hareketli yaşam etkinliği düzenlendi

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Kırklareli Huzurevi'nde 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği düzenlendi. Huzurevi sakinleri uzmanlar eşliğinde egzersiz yaparken etkinlikte fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam için önemine dikkat çekildi.

Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde "Mahallemde Hareket Var" etkinliği gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda "Hareketli Yaşam, Sağlıklı Gelecek" mottosuyla yürütülen çalışmalar kapsamında, huzurevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine dikkat çekildi.

Huzurevi sakinleri, uzmanlar eşliğinde çeşitli egzersiz ve spor faaliyetlerinde bulundu.

Etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yaşar Yoldaş, Huzurevi Müdürü Yalçın Sağlam, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Halit Emin Alıcılar da yer aldı.

Kaynak: AA
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