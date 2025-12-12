Haberler

Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Filibe Belediye Başkanı Dimitrov'u ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Filibe Belediye Başkanı Kostadin Dimitrov'u ziyaret ederek, iklim değişikliği ve sürdürülebilir şehircilik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Bulgaristan'ın Filibe Belediye Başkanı Kostadin Dimitrov'u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bulut ile Ak, Filibe Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Bulut ile Ak, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Dimitrov'a bilgi verdi.

Ziyarette, iklim değişikliği, altyapı, su yönetimi, yeşil alanların artırılması, sürdürülebilir şehircilik uygulamaları hakkında görüşmede bulunuldu.

