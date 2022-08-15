Kırklareli haberleri! Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Altıntel'den tarım ve hayvancılığa ilişkin açıklama Açıklaması Kırklareli haberi... Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Kırklareli'nin tarım ve hayvancılıkta son derece geliştiğini söyledi. Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Kırklareli'nin tarım ve hayvancılıkta son derece geliştiğini söyledi. Altıntel, AA muhabirine, ilde 200 binden fazla büyükbaş, 400 binden fazla küçükbaş hayvan yetiştirildiğini bildirdi. Kentte hastalıktan ari 124 işletmenin bulunduğunu ifade eden Altıntel, 1 milyon 200 bin dekar buğday, 900 bin ayçiçeği, 850 bin dönüm arpa, 100 bin dönüm mısır ekilişinin gerçekleştiğini kaydetti. Kentteki tarım ve hayvancılığın inanılmaz derecede geliştiğini dile getiren Altıntel, "5 yıl içerisinde 'saklı bahçe' Kırklareli Türkiye'ye açılacak. Tarım ve hayvancılık Kırklareli'nin geleceği." dedi. Altıntel, tüm yatırımcıları kente davet etti. Güncel AA / Özgün Tiran Turhan Altıntel Kırklareli Türkiye Güncel Haberler

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