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Son dakika haberi... KIRKLARELİ - Evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi gözaltına alındı

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Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivriler köyünde bir evde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler M.S'nin evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ile 12,5 kilogram esrar, 3 hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili M.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kırklareli Sivriler Güncel Haberler Son Dakika

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