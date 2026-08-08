Kırklareli Hastanesine 250 Yataklı Ek Bina

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 250 yataklı ek bina yapım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, projedeki fiziki gerçekleşme oranının yüzde 33 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Ek binanın tamamlandığında kentin sağlık altyapısına önemli katkılar sağlanacağını vurgulayan Cerit, vatandaşların daha modern, konforlu ve erişilebilir sağlık hizmetine kavuşacağını kaydetti.

İnşaatın tamamlanmasıyla ilin sağlık hizmet kapasitesinin önemli ölçüde artacağına dikkati çeken Cerit, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Proje tamamlandığında toplam yatak kapasitemiz 280'den 530'a çıkacak. Poliklinik sayımız 88'den 174'e, yoğun bakım yatak sayımız 60'tan 116'ya, ameliyathane sayımız ise 6'dan 17'ye yükselecek. Güçlenen sağlık altyapımızla vatandaşlarımıza daha hızlı, daha kaliteli ve daha erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA