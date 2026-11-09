Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 yataklı ek binanın revizyonunu görüştü

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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 yataklı ek bina projesine ilişkin revizyon toplantısı düzenledi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında il müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, Sağlık Bakanlığı kontrol mühendisi ve mimarı, destek hizmetleri, sağlık hizmetleri ve kamu hastaneleri başkanlığı temsilcileri, yatırım birimi yetkilileri ile hastane başhekimi ve idarecileri katıldı.

Toplantıda, yapımı süren 250 yataklı ek binanın mimari ve teknik ihtiyaçları değerlendirildi.

Sağlık hizmeti alanlarının işlevsel planlanmasının, mekansal düzenlemelerin ve teknik altyapı gereksinimlerinin ele alındığı toplantıda, projenin revizyonu görüşüldü.

Vize'de sağlık hizmetleri incelendi

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve beraberindeki heyet, Vize Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık hizmetlerini inceledi.

Ziyarete Sağlık Hizmetleri Başkanı Çağdaş Derdiyok, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Özlem Arıkök ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Halil İbrahim Salman katıldı.

Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Batuhan Çetin ile hastane yönetiminin eşlik ettiği ziyarette, hastanenin çeşitli birimleri ve yatan hasta servisleri gezildi.

Heyet, birimlerde yürütülen çalışmaları inceleyerek hastalara sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA