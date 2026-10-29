Kırklareli Demirköy'de kamyon şarampole devrildi, Berk Yıldız öldü, Süleyman E. yaralandı

Kırklareli Demirköy'de kamyon şarampole devrildi, Berk Yıldız öldü, Süleyman E. yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Demirköy'de sabah saatlerinde Süleyman E.'nin kontrolünü yitirdiği kamyon şarampole devrildi; Berk Yıldız öldü, Süleyman E. yaralandı. Yaralı sürücü Demirköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Yıldız'ın cansız bedeni morga götürüldü ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde kamyonun şarampole devrildiği kazada Berk Yıldız (31) öldü, Süleyman E. yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Demirköy ilçesinde meydana geldi. Süleyman E.'nin kontrolünü yitirdiği 39 AT 394 plakalı kamyon, şarampoldeki ağaçlık alana devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Berk Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Süleyman E., ambulans ile Demirköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yıldız'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.