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Kırklareli Demirköy'de ağaç işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bulunan bir ağaç işleme tesisinde çıkan yangın, itfaiye, Orman İşletme, sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ağaç işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sivriler köyü yakınlarındaki bir ağaç işleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarına iş makineleri de destek verdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Jandarma Demirköy İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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