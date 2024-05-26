Kırklareli Demirköy'de ağaç işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ağaç işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sivriler köyü yakınlarındaki bir ağaç işleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarına iş makineleri de destek verdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.