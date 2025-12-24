Haberler

Kırklareli Valisi Turan, "Yöresel lezzetler" etkinliğine katıldı

Kırklareli Valisi Turan, 'Yöresel lezzetler' etkinliğine katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yöresel Lezzetler' etkinliğine katıldı. Etkinlikte akademik personel ve öğrenciler yöresel yemekler hazırladı. Vali Turan, yöresel mutfağın kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Yöresel lezzetler" etkinliğine katıldı.

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağı'nda düzenlenen etkinlikte, akademik personel ile öğrenciler tarafından yöresel yemekler hazırlandı.

Vali Turan, etkinlikte yaptığı konuşmada, yöresel mutfağın kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin hem geleneksel lezzetlerin yaşatılmasına hem de gençlerin mesleki gelişimine katkı sağladığını belirten Turan, üniversitelerin akademik bilgi ile yerel değerleri buluşturan çalışmalarını önemsediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından hazırlanan yemekler protokol üyelerine sunuldu.

Etkinliğe, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Ümit Özat Sergen Yalçın'a fena salladı: İşi şova dökmüş, bu ne ya

Ünlü yorumcu bu kareyi görünce çıldırdı: İşi şova dökmüş, bu ne ya
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar