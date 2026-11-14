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Kırklareli'de yolcu ve yük taşıtlarında kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım'da başlıyor

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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan taşıtlar için kış lastiği zorunluluğunun 15 Kasım'da başlayacağını bildirdi. 15 Kasım itibarıyla kontrollerin başlayacağı ve uygulamanın il sınırlarında geçerli olacağı belirtildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapılan taşıtlar için 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

15 Kasım itibarıyla kış lastiği kontrollerinin başlayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1959-2025 yılları arasında ilimizde kasım, aralık, ocak, şubat, mart ve nisan ayları içerisinde ortalama en düşük sıcaklığın 3,30 derece olduğu belirtildiğinden, kara yolu ulaşımında yaşanacak olumsuz hava ve yol koşulları dikkate alınarak kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla ilimiz sınırları içerisinde yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan taşıtlarda, 7 Kasım 2026 tarihli Kırklareli Valilik Makamı oluru ile 15 Kasım 2026 - 15 Nisan 2027 tarihleri arasını kapsayan 5 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirilmiştir."

Kaynak: AA
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