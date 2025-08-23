Kırklareli'de Yol ve Köprü Projeleri İncelendi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yol ve köprü yapım çalışmalarını inceledi.

Vali Turan, İl Özel İdaresince Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyünde sürdürülen çalışmaları takip etti.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, ulaşımdaki güvenlik ve konforun vatandaşların günlük yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini söyledi.

Köydeki köprü inşaatının hızla devam ettiğini ifade eden Turan, yapının planlanan takvim çerçevesinde bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Vatandaşların daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlaması için tüm ekiplerin var güçleriyle çalıştığını aktaran Turan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarette Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız da yer aldı.