Kırklareli'de Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajları

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özefsun, mesajında, yeni eğitim ve öğretim yılına daha başlamanın heyecanı ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Geleceğin teminatı çocukları yeniden sınıflarında, okul bahçelerinde görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu aktaran Özefsun, ilköğretimin hayat boyu sürecek eğitim yolculuğunun en güçlü basamağı olduğunu kaydetti.

Her öğrencinin bu yolculuğun ilk adımlarında kazandığı bilgi, beceri ve değerlerin tüm yaşamlarını şekillendirdiğini ifade eden Özefsun, ilköğretimin yalnızca akademik bilgi kazandıran bir süreç değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş, özgüvenli, sorumluluk sahibi bireyler yetiştiren en önemli dönem olduğunu düşündüğünü bildirdi.

Öğrencilerin her birini geleceğin aydınlık yüzleri olarak gördüğünü belirten Özefsun, mesajında şunları kaydetti:

"Onların gözlerindeki ışıltı, ülkemizin yarınlarına dair umudumu daha da pekiştiriyor. Bu süreçte en büyük sorumluluğumuz çocuklarımızı bilgiyle donatırken aynı zamanda dürüstlük, çalışkanlık, sevgi ve saygı gibi değerlerle büyütmektir. Ben sizlerden öğrenmeye hevesli, merak eden, sorgulayan ve en önemlisi de insanlığa faydalı bireyler olmanızı bekliyorum.

Sizler bu ülkenin yarınlarısınız. Aldığınız eğitimle ülkemizi daha ileriye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılının Kırklareli'mize, ülkemize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Ben, geleceğe umutla ve güvenle bakıyorum. Hep birlikte çalışarak, el ele vererek çocuklarımız için en güzel yarınları inşa edeceğimize inanıyorum."

Cihan Erdem

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de yeni eğitim öğretim yılında 25 bin 326 öğrenci ve 1967 öğretmen ders başı yaptığını belirtti.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni eden Erdem, öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin duyduğu heyecana ortak olduklarını aktaran Erdem, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğimizin teminatı olan kıymetli öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. İlçemizdeki 25 bin 326 öğrencimiz ve 1967 öğretmenimizle bu yıl da nitelikli eğitim için güç birliği yapıyoruz.

Gelişen ve değişen dünyada kültür ve medeniyetimizin değerlerini koruyarak varlığımızı sürdürebilmemiz, çocuk ve gençlerimize sunacağımız nitelikli ve donanımlı bir eğitim ve öğretimle mümkündür. Yarınlarımızın umudu çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin aydınlık ışığında, vatanını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak en iyi şekilde yetiştirmek adına var gücümüzle çalışmaktayız."

Recep Akdemir

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir de "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" vizyonu doğrultusunda okuyan, düşünen, üreten, bilgiyi erdeme dönüştüren ve değerleriyle barışık nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bu kutsal görevin en önemli temsilcileri olan öğretmenler ile birlikte sevgiden ve fedakarlıktan güç alarak, öğrencileri vatanına, milletine, bayrağına ve değerlerine sahip çıkan özgüvenli ve başarılı bireyler olarak mezun etmek istediklerini ifade eden Akdemir, "Cumhuriyetimizin aydınlık yarınlarısınız. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir' sözleri daima yolunuzu aydınlatacaktır. Yeni eğitim öğretim yılının ilçemize, ilimize ve ülkemize sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.