Kırklareli'de Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Babaeski ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte arpa hasat edildi ve yerli tohumların önemi vurgulandı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Babaeski ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Alpullu beldesinde gerçekleştirilen etkinlikte, arpa hasat edildi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, törende yaptığı konuşmada, yerli tohumların öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Çiftçilerin yerli tohumlara sahip çıktığını ifade eden Sarıçam, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yerli ve milli tohuma verilen destekler her geçen gün artıyor. Bu çiftçilerimizi ve bizi gururlandırıyor." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da, Türkiye'nin artık tohumda ihracatçı konuma geldiğini vurguladı.

Aksoy, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından arpa hasat edildi.