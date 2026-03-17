Kırklareli'nde Ramazan Bayramı'nda yağışlı hava etkili olacak
Kırklareli Valiliği, Ramazan Bayramı süresince kentte sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın il genelinde hava sıcaklığının düşeceği ve sağanak beklendiği belirtildi.
Serin ve yağışlı havanın bayram boyunca etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran